Чавес: Альварес думает, что бой со мной проще, чем бой с Головкиным

Мексиканский боксёрвыразил удивление, что чемпион мира в среднем весе по версии WBOсогласился провести с ним бой, отказавшись от поединка с Геннадием Головкиным.«Канело» нужен бой со мной, а мне нужен бой с ним. Думаю, этот бой состоялся, потому что в Golden Boy подбросили монетку. Они думают, что бой с Чавесом проще, чем бой с Головкиным, и они сделают больше денег. Вот почему этот бой состоится. Я был очень удивлён. Думал, что это невозможно из-за разницы в весе и ещё потому, что де ла Хойя сделал хорошую карьеру на выборе соперников для Канело. А этот бой, мне кажется, немного опасен для него. После боя с Ларой и Мейвезером я не думал, что Канело пойдёт на риск», — приводит слова Чавеса Boxing Scene.