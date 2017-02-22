Уайлдер пообещал провести объединительные бои в тяжёлом весе

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC, завоевавший свой титул в 2015 году, пообещал фанатам провести объединительные бои в своей весовой категории.«Это имеет смысл. Если есть только один парень, у которого все пояса, тогда нет споров насчёт того, кто чемпион мира в тяжёлом весе. Такой парень будет только один в мире. А бокс — это вид спорта, которым занимаются по всему миру», — приводит слова Уайлдера Fansided.Чемпионами мира по другим версиям являются Энтони Джошуа (IBF) и Джозеф Паркер (WBO).