Джошуа: Уайлдеру нужно драться с более сильными соперниками

Британский супертяжеловеспризвал чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBCвыбирать более сильных оппонентов.«На мой взгляд, Уайлдеру нужно драться с более сильными соперниками. О бое с Джеральдом Вашингтоном они договаривались в спешке. Знаю, что его предыдущий оппонент провалил допинг-тест, но было бы лучше отложить бой на месяц, чтобы его соперник мог как следует подготовиться к битве за пояс», — цитирует Джошуа Sky Sports.Бой между Уайлдером и Вашингтоном состоится 25 февраля в Бирмингеме (штат Алабама, США).