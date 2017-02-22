Варгас: поехать на бой в Англию — это риск, но я не боюсь

Мексиканский боксёрзаявил, что не боится ехать в Англию на бой с Гэвином Макдоннеллом, в котором на кону будет вакантный титул чемпиона мира во втором легчайшем весе по версии WBC.«Поехать на бой в Англию — это риск, но я не боюсь. Знаю, что меня будут освистывать по дороге к рингу, но также я знаю, что, когда одержу победу и выйду из ринга, мне будут аплодировать. Я собираюсь выиграть этот бой даже на его территории. У него будет преимущество домашней арены, но я выиграю», — приводит слова Варгаса ESPN.