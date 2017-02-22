После боя с Чавесом Альварес не будет защищать титул в первом среднем весе

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBOсказал, что после боя с мексиканцембольше не намерен пониматься выше, чем положенные для среднего веса 72,5 кг, но и не будет защищать свой титул, сосредоточившись исключительно на выступлениях в среднем весе.«После этого боя я буду драться только в среднем весе. Я говорил об этом с моей командой, и таков мой план. Я не буду защищать титул в первом среднем весе. Что же касается боя с Чавесом, то мы оба рискуем. Он сбросит пару килограммов, а я наоборот наберу. Иногда в боксе необходимо пойти на такой эксперимент. Я не волнуюсь насчёт этого боя, волноваться должен Хулио», — приводит слова Альвареса Boxing Scene.