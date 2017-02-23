Тренер Джейкобса: я очень доволен весом Дэниела на данном этапе

Крис Алгьери, тренер американца, отметил, что удовлетворён весом своего подопечного пред боем с казахстанцем Геннадием Головкиным.«Я очень доволен весом Дэниела на данном этапе. Я слышал от некоторых людей, что он слишком тяжёлый. Но если вы видели фотографии с церемонии взвешивания, то заметили, что она проходила в апартаментах Дэниела, а не сразу после тренировки. Джейкобс уже закончил тренировку и дважды поел. Он был гидратирован, потому что также пил воду», — приводит слова Алгьери The Ring.