Угонох: чтобы побить Бризила, мне нужно быть в своей лучшей форме

Польский боксёр супертяжёлого веса Изу Угонох заявил, что готов к поединку против бывшего претендента на титул чемпиона мира Доминика Бризила. Бой состоится в андеркарде поединка Уайлдер — Вашингтон 25 февраля.
«Я чувствую себя отлично, тренировки прошли максимально продуктивно. Я просто истязал себя в зале. Я доверяю своей команде и полностью готов к бою. Бризил — хороший боец, он уже боксировал за титул. Я видел много его боёв, знаю, чего от него можно ожидать. Он большой и сильный парень. Мне нужно быть в своей лучшей форме, чтобы победить его», — цитирует Угоноха BoxingScene.