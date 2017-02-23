Угонох: чтобы побить Бризила, мне нужно быть в своей лучшей форме

Польский боксёр супертяжёлого весазаявил, что готов к поединку против бывшего претендента на титул чемпиона мира. Бой состоится в андеркарде поединка Уайлдер — Вашингтон 25 февраля.«Я чувствую себя отлично, тренировки прошли максимально продуктивно. Я просто истязал себя в зале. Я доверяю своей команде и полностью готов к бою. Бризил — хороший боец, он уже боксировал за титул. Я видел много его боёв, знаю, чего от него можно ожидать. Он большой и сильный парень. Мне нужно быть в своей лучшей форме, чтобы победить его», — цитирует Угоноха BoxingScene.