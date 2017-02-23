Макдоннелл: я хочу, чтобы Варгас продолжал меня недооценивать

Британский боксёррассказал о своих ожиданиях от боя сна вакантный титул чемпиона мира во втором легчайшем весе по версии WBC.«Дело в том, что, если ты дерёшься на слабом уровне, тебя постоянно нокаутируют, но с сильными соперниками такого не происходит. С самого начала моей карьеры я постоянно дрался с сильными оппонентами, которые могли достойно мне противостоять. Каждый раз я проходил проверку и по ходу дела учился. Не знаю, проходил ли проверку Варгас. Очевидно, что он силён, но он поднимается на уровень выше, и это будет его первый серьёзный бой. То же самое и со мной, для меня этот бой будет очень серьёзным. В этом отношении мы в одинаковой позиции.Я хочу, чтобы Варгас продолжал меня недооценивать. В таких случаях соперники обычно получают шок. Я же просто сосредоточусь на себе», — приводит слова Макдоннелла The Ring.