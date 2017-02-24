Де ла Хойя: Альварес не подерётся с Головкиным, только если проиграет Чавесу

Владелец промоутерского агентства Golden Boyсообщил, что следующим боем его подопечногостанет поединок с казахстанцем«Я уже говорил, что Канело будет драться с Головкиным в сентябре. Пока мы не можем провести бой с Геннадием, потому сначала нужно провести бой с Чавесом. Но я скажу снова: единственный вариант, при котором Сауль не будет драться с Головкиным в сентябре, это если он проиграет Чавесу, или зрителям настолько понравится их бой, что они потребуют реванш», — приводит слова Де ла Хойи Houston Chronicle.