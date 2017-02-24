Александр Усик сразится с Майком Хантером в андеркарде боя Ломаченко — Соса

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBO(11-0-0, 10 КО) проведёт свой следующий поединок против американца(12-0-0, 8 КО). Встреча этих боксёров состоится 8 апреля в Оксон-Хилле (США) и будет проходить в андеркарде поединка между чемпионом WBO во втором полулёгком весе Василием Ломаченко и Джейсоном Сосой. Также в рамках этого турнира украинский полутяж Александр Гвоздик сразится с кубинцем Юнисеки Гонсалесом.«Я очень рад драться на одном турнире с Ломаченко и Гвоздиком. Это то, о чём мы мечтали: чтобы три боксёра из олимпийской сборной Украины 2012 года выступили в рамках одного шоу», — цитирует Усика BoxingScene.