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Александр Усик сразится с Майком Хантером в андеркарде боя Ломаченко — Соса

24 февраля 2017, пятница. 13:25. Бокс/ММА
Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBO Александр Усик (11-0-0, 10 КО) проведёт свой следующий поединок против американца Майка Хантера (12-0-0, 8 КО). Встреча этих боксёров состоится  8 апреля в Оксон-Хилле (США) и будет проходить в андеркарде поединка между чемпионом WBO во втором полулёгком весе Василием Ломаченко и Джейсоном Сосой. Также в рамках этого турнира украинский полутяж Александр Гвоздик сразится с кубинцем Юнисеки Гонсалесом.

«Я очень рад драться на одном турнире с Ломаченко и Гвоздиком. Это то, о чём мы мечтали: чтобы три боксёра из олимпийской сборной Украины 2012 года выступили в рамках одного шоу», — цитирует Усика BoxingScene.
Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Александр Усик Василий Ломаченко
Новости. Бокс/ММА
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