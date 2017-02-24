Ф. Емельяненко: косых взглядов на себе в США я не почувствовал

Известный российский боец ММАрассказал, что, находясь в США, не почувствовал в свой адрес никакого негатива, несмотря на последние допинговые скандалы.«Никаких косых взглядов со стороны жителей США не было, всегда ко мне и моей команде относились хорошо. Спасибо американской стороне за организацию боя с Мэттом Митрионом», — рассказал Емельяненко в интервью RT.18 февраля Емельяненко должен был дебютировать в Bellator поединком с Мэтттом Митрионом, однако их встречу пришлось отменить из-за возникших у американца проблем со здоровьем.