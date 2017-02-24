Bellator 173. Макгири оказался легче Макдермотта

Состоялась процедура взвешивания участников в турнире по MMA Bellator 173. Главным боем Bellator 173 станет поединок между Лиамом Макгири и Бреттом Макдермоттом. Во время процедуры взвешивания Макдермотт перевесил бывшего чемпиона полутяжёлого веса Макгири. Макдермотт показал вес 217,6 фунта (98 кг), а Макгири — 211,5 фунта (96 кг). Турнир состоится 25 февраля в Белфасте, Северная Ирландия.
Bellator 173. Результаты взвешивания (в фунтах)
Лиам Макгири (211,5) — Бретт Макдермотт (217,6)
Джеймс Галлахер (145,4) — Кирилл Медведовский (146)
Шинейд Кавана (140) — Айони Разафиэрисон (136,2)
Колин Флетчер (171) — Алекс Лохор (170,4)
Джеймс Макэрлин (145,8) — Шей Уолш (136)
Изначально соперником Макгири должен был стать Крис Филдс, но он отказался из-за травмы. Позже на бой был приглашён Владимир Филипович, но у него возникли проблемы с визой.