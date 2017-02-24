С. Томпсон: Вудли — мощный парень, он «вырубает» всех

Претендент на пояс UFC Стивен Томпсон поделился планом на бой против Тайрона Вудли, который состоится на турнире UFC 209 5 марта.
«Я должен быть готов каждую секунду боя. Мне нужно сохранять терпение все пять раундов. Бить ногами, но быстро возвращаться в стойку после каждого удара. Нужно помнить о силе Вудли — он мощный парень, «вырубает» всех. Он снёс голову Робби в четвёртом раунде. С ним просто нужно бить и двигаться. Тайрон — умный, он внесёт корректировки. Мы оба постараемся, чтобы бой получился зрелищным», — приводит слова Томпсона Blood&Sweat.