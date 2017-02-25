Мейвезер-мл.: не могу гарантировать, что бой с Макгрегором состоится

Бывший чемпион мира по боксузаявил, что контракт на бой против чемпиона UFCещё не подписан.«Давайте дадим болельщикам то, что они хотят увидеть. Есть только один важный бой — Мейвезер против Макгрегора. Не могу давать гарантии, что бой состоится. Мы много говорили о возможном поединке, но ничего пока не подписывали. Конор верит в себя, я верю в себя. Он моложе, у меня же был простой в течение нескольких лет. Посмотрим, что произойдёт, если бой состоится», — приводит слова Мейвезера-младшего BoxingScene.