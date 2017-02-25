П. Фюри: в контракте с Паркером нет пункта о реванше

Отец и тренер британского супертяжеловесарассказал о деталях контракта на титульный бой против чемпиона по версии WBO«Думаю, официально о бое будет объявлено во время шоу Уайлдера. Наш бой с Паркером будет интересным, потому что силы примерно равны. Поединок состоится в Новой Зеландии, но я не уверен по поводу даты. Также в контракте нет пункта о реванше. Если Хьюи победит, то заберёт пояс без всяких обязательств», — приводит слова Питера Фьюри World Boxing News.