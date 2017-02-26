Зимнох взял реванш у Молло

Польский супертяжеловеспобедил американцав реванше.Молло агрессивно начал бой, но Зимнох не дал сопернику провести нокаутирующий удар. Во втором раунде поляк отправил Молло в нокдаун, после чего тот смог продолжить поединок.В конце шестого раунда Зимнох снова потряс соперника серьёзным ударом, после чего секунданты американца не выпустили его на следующий раунд. Рефери зафиксировал технический нокаут.Это реванш поединка годичной давности, в котором Зимнох оказался в нокауте в первом раунде.