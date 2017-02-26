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175 лет назад 2016
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Уайлдер: я готов к Паркеру, а он готов ко встрече со мной?

26 февраля 2017, воскресенье. 15:48. Бокс/ММА
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер заявил, что хочет провести объединительный бой с чемпионом WBO Джозефом Паркером.

«Я уже говорил, что хочу объединить все титулы. Супертяжёлому дивизиону крайне важно иметь абсолютного чемпиона мира, которым станет Деонтей Уайлдер. Я готов к бою с Джозефом Паркером, а он готов ко встрече со мной?» — цитирует Уайлдера BoxingScene.

Джозеф Паркер был на поединке Уайлдер — Вашингтон, после которого лично поздравил Деонтея с победой. Видео встречи боксёров доступно на Youtube.
Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Деонтей Уайлдер Джозеф Паркер
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