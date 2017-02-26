Уайлдер: я готов к Паркеру, а он готов ко встрече со мной?

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер заявил, что хочет провести объединительный бой с чемпионом WBO Джозефом Паркером.
«Я уже говорил, что хочу объединить все титулы. Супертяжёлому дивизиону крайне важно иметь абсолютного чемпиона мира, которым станет Деонтей Уайлдер. Я готов к бою с Джозефом Паркером, а он готов ко встрече со мной?» — цитирует Уайлдера BoxingScene.
Джозеф Паркер был на поединке Уайлдер — Вашингтон, после которого лично поздравил Деонтея с победой. Видео встречи боксёров доступно на Youtube.