Уайлдер и Бризил повздорили в отеле

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBCи тяжеловесповздорили в отеле Westin Birmingham в Алабаме после своих боёв.По ходу боксёрского вечера, в рамках которого Уайлдер нокаутировал Джеральда Вашингтона, Бризил несколько раз вступал в конфликт с его младшим братом Марселласом Уайлдером. В итоге после боя Деонтей отправился на поиски Бризила.«Я очень уважительный человек, и вам стоит уважать меня, когда вы приезжаете ко мне домой. Он поссорился с моим младшим братом. Не надо устраивать с ним ссору. Если у вас проблемы — решайте их со мной. А так у меня возникла проблема с ним», — рассказал Уайлдер Boxing Scene.Боксёры потолкались в лобби отеля, но до драки дело не дошло.