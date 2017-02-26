Мейвезер-младший: Макгрегор может дать бой, он всегда побеждает в стойке

12-кратный чемпион мира по боксусчитает, что чемпион UFC в лёгком весесможет оказать ему сопротивление.«Макгрегор может дать бой. Каждый раз, когда он побеждает, он делает это в стойке. А проигрывает он в партере, стоя он не проигрывал. Так что он чертовски хороший боец и сильный соперник. У него есть воля к победе.Перчатки в MMA не сильно отличаются от боксёрских. Они немного меньше, но если у человека есть сила, то она есть. У Макгрегора она есть», — цитирует Мейвезера-младшего MMA Fighting.