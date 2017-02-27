Вудли: сейчас я не думаю о бое с Сен-Пьером

Чемпион UFC в полусреднем весезаявил, что не задумывается о возможности боя с экс-чемпионом организации«Сейчас я не беспокоюсь о Сен-Пьере. У меня нет времени кататься туда-сюда на этих горках. Я выйду на ринг и сделаю своё дело. Это всё, о чём я могу сейчас думать», — приводит слова Вудли Sherdog.Сен-Пьер недавно заключил с UFC новый контракт и готовится вернуться на ринг в 2017 году. Вудли входит в число его предполагаемых соперников наравне с Майклом Биспингом и Конором Макгрегором.