WBC обязал Уайлдера и Стиверна начать переговоры о матче-реванше

Всемирный боксёрский совет (WBC) обязал чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера и экс-чемпиона мира Бермейна Стиверна провести бой, сообщает BoxingScene. Команды боксёров обязали начать переговоры о бое с 27 февраля. Если им не удастся достичь договорённости в течение 30 дней, то будет проведён конкурс промоутеров на право организации поединка.
Отметим, что этот бой будет носить статус матча-реванша. В январе 2015 года Уайлдер отнял у Стиверна титул WBC, одержав победу по очкам.
25 февраля Уайлдер провёл успешную свободную защиту титула в бою с Джеральдом Вашингтоном, над которым одержал досрочную победу.