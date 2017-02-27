А. Нурмагомедов: Хабибу необходимо выигрывать первый раунд боя с Фергюсоном

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, рассказал, как должен действовать его сын в бою с Тони Фергюсоном, чтобы одержать победу. 5 марта в Лас-Вегасе этим бойцам предстоит сразиться за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе.
«Обязательно нужно выиграть первый раунд! Это уже многократно с ним обговорено и много раз приносило успех. Если получается выиграть дебют — в дальнейшем Хабибу гораздо проще контролировать ход поединка.
Если отдадим этот бой раздельным решением судей, значит, виноваты только я и Хабиб. Причём я в большей степени. Нельзя доводить дело до того, чтобы оставалась хоть капля сомнений, кто на самом деле победил. Это недопустимо! У сына будет достаточно раундов для того, чтобы завершить бой досрочно», — приводит слова Абдулманапа «Лайф».