Нурмагомедов: надеюсь сразиться с Макгрегором в России

Российский боец UFCнадеется, что сможет сразиться с чемпионом организации в лёгком весев России.«Я надеюсь, что этот бой пройдет в России. Шансы на это — 50 на 50, всё зависит от Конор. Если он скажет, что встретиться со мной в России, UFC устроит этот бой. Но если он скажет, что хочет драться в Нью-Йорке, Лас-Вегасе или Ирландии — все поедут за ним», — приводит слова Нурмагомедова MMA Fighting.4 марта Нурмагомедов сразиться с Тони Фергюсоном за титул временного чемпиона в лёгком весе.