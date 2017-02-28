Уайлдер: 20 человек? Я подошёл к Бризилу один и ничего не говорил о его детях

Чемпион мира по версии WBCопроверг, что напал нав отеле с командой из 20 человек и оскорблял его детей.«Я подошёл к Бризилу в лобби один, моя команда стояла позади, а один из членов его команды сразу схватил меня. Моего брата ударили, близкие Бризила стали меня оскорблять, и я потерял спокойствие. Я заботился только о безопасности семьи и брата. Я никого не бил и не говорил ничего о детях Бризила.Всё остальное — ложь. Как бы зол я не был, я не стану ничего говорить детям. Понимаю, как выглядит инцидент, но уверяю, что не делал того, о чём говорит Бризил, и видеозапись это доказывает. Заявление его команды — клевета, и я на всё пойду, чтобы доказать это», — цитирует Уайлдера Boxing Scene.