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175 лет назад 2016
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Уайлдер: 20 человек? Я подошёл к Бризилу один и ничего не говорил о его детях

28 февраля 2017, вторник. 11:40. Бокс/ММА
Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер опроверг, что напал на Доминика Бризила в отеле с командой из 20 человек и оскорблял его детей.

«Я подошёл к Бризилу в лобби один, моя команда стояла позади, а один из членов его команды сразу схватил меня. Моего брата ударили, близкие Бризила стали меня оскорблять, и я потерял спокойствие. Я заботился только о безопасности семьи и брата. Я никого не бил и не говорил ничего о детях Бризила.

Всё остальное — ложь. Как бы зол я не был, я не стану ничего говорить детям. Понимаю, как выглядит инцидент, но уверяю, что не делал того, о чём говорит Бризил, и видеозапись это доказывает. Заявление его команды — клевета, и я на всё пойду, чтобы доказать это», — цитирует Уайлдера Boxing Scene.
Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Деонтей Уайлдер
Новости. Бокс/ММА
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