А. Нурмагомедов: причин отказа в визе США мне не объяснили

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер, прокомментировал ситуацию с отказом в выдаче ему визы США. Ранее стало известно, что отец Нурмагомедова, а также его кузен Шамиль Зауров и троюродный брат Магомедрасул Хасбулаев не смогут поддержать бойца в предстоящем поединке с американцем Тони Фергюсоном за титул чемпиона UFC в лёгком весе, запланированном на 5 марта в США.«Не дали и не дали. Американцы ни у кого ничего не спрашивают и ничего никому не объясняют. Поэтому даже сложно говорить на эту тему. Абсолютно не удивлён. За прошедший год я был и в Англии, и в Нидерландах, и в Германии. Ну а в США не пускают. Не бывает же такого, что пять раз отказывают в получении визы, а на шестой неожиданно зажигают «зелёный свет».Хабиб сказал, мол, подавай документы на следующий бой, чтобы уже к нему получить визу. Этим и займусь. Сейчас мой загранпаспорт лежит в канадском посольстве», — цитирует Нурмагомедова RT.