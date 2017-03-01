Корейский Зомби посетит M-1 Challenge 75

Известный боец ММА Чен Сон Джон по прозвищу Корейский Зомби посетит турнир M-1 Challenge 75, запланированный на 5 марта в Москве, сообщается на официальном сайте организаторов шоу. На предстоящий турнир Джон приедет в качестве секунданта своего соотечественника Йонг Бок Кила, которому предстоит провести бой против перспективного российского бойца Виктора Колесникова.
В Южной Корее Чен Сон Джон является символом смешанных единоборств. Дважды поединки с участием Корейского Зомби признавались боями года в ММА.