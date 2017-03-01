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У Мясникова сменился соперник за три дня до боя на M-1 Challenge 75

1 марта 2017, среда. 10:36. Бокс/ММА
У российского бойца ММА Валерия Мясникова сменился соперник на поединок, запланированный на 3 марта в Москве в рамках турнира M-1 Challenge 75. Изначально россиянин должен был сразиться с Эноком Солвесом Торресом, однако 28 февраля стало известно, что тот получил травму спины и снялся с боя. Новым оппонентом для россиянина выбран бразилец Амилкар Алвеш (15-10), являющийся чемпионом Shooto Brazil.

«Бразилец обладает колоссальным опытом проведения поединков на очень высоком уровне, а также умением биться в хорошем темпе всё отведенное на поединок время. В 2010-2011 годах он выступал в Октагоне, до этого завоёвывал титул чемпиона Shooto Brazil. После заокеанской карьеры он в Германии выиграл титул чемпиона NAGA Germany по грэпплингу, а в последнем своём поединке по правилам смешанных единоборств сумел в пятираундовом марафоне победить сербскую звезду – Александра Илича. Он универсален в своей технике и умеет ставить перед противником множество сложных задач. Валерию Мясникову предстоит непростой экзамен, успешная сдача которого откроет перед Русским Молотом новые перспективы в профессиональной карьере», — отмечается в пресс-релизе организаторов турнира.
Источник: Mixfight.ru Сообщить об ошибке
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M-1 Challenge
Новости. Бокс/ММА
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10:36 У Мясникова сменился соперник за три дня до боя на M-1 Challenge 75
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