Головкин мечтает о бое с Мейвезером и не уважает Альвареса

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBCпо-прежнему мечтает встретиться на ринге с«Я слишком крупный для Мейвезера. За 3 дня до боя мой вес составляет 165 фунтов. Вчера после спаррингов весил 164 фунта. Но ради боя с Мейвезером я опущусь в 154 или в 160 фунтов, если он захочет. Это бой мечты.Между Мейвезером и Саулем Альваресом есть большая разница. Флойд — это Флойд, он лучший боксёр вне зависимости от веса. Альварес ничего не сделал. Я разговаривал с Альваресом в прошлом году и сказал: «Я хочу этого боя, мне он нужен». Но слишком много болтовни, я устал от этого. Я не уважаю Альвареса, потому что он кажется эгоистом», — приводит слова Головкина BoxingScene.