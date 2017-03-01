Хэй может сняться с боя против Беллью из-за проблем с ахилловым сухожилием

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе британецможет сняться с боя против соотечественникаиз-за проблем с ахилловым сухожилием, утверждает британское издание The Sun. Отмечается, что у Хэя давно проблемы с ахиллом и недавно он побывал в Мюнхене, где встречался со своим врачом в связи с ухудшением состояния.Встреча Хэя с Беллью запланирована на 4 марта в Лондоне. Белью владеет титулом чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии WBC, однако ради боя с Хэем решил подняться в супертяжёлый дивизион.