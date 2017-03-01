Лобов: Мейвезер не простоит шести раундов с Макгрегором, а Пакьяо и двух

, боец MMA и спарринг-партнёр, уверен, что легендарные боксёрыне смогут выстоять против ирландца.«Буду честен и знаю, что меня за это будут ненавидеть: я не представляю, чтобы Мейвезер простоял с ним шесть раундов. А будь там Пакьяо, он не простоял бы и двух. А ведь я предсказывал, что Алду не простоит минуты. Уверен, меня будут ненавидеть за такие слова, но поверьте мне, я кое-что знаю. Я давно провожу спарринги с Макгрегором, давно слежу за боями и кое-что в них понимаю», — приводит слова Лобова MMA Fighting.