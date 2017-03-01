Юрист Уорда: Андре хочет реванш с Ковалёвым

, юрист чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBA/WBO/IBF, заявил, что американец настроен провести матч-реванш с бывшим чемпионом мира«Конечно, он хочет. Мы оптимистично настроены на то, что заключим сделку, и мы работаем над этим», — приводит слова Дубина Ring TV.Уорд и Ковалёв встречались в ноябре 2016 года, и американец одержал победу единогласным решением судей. После этого сторона Ковалёва потребовала реванш, пользуясь пунктом о нём в договоре.