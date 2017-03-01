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Нурмагомедов: фильмы про любовь делают сердце слабым
1 марта 2017, среда. 23:50.
Бокс/ММА
Российский боец UFC
Хабиб Нурмагомедов
рассказал, что не любит фильмы о любви, когда его попросили прокомментировать сюжеты трёх из них.
«Я не люблю фильмы про любовь. Их избыток делает твоё сердце слабым», — сказал Нурмагомедов
The Chive
.
4 марта в рамках турнира UFC 209 в Лас-Вегасе Нурмагомедов сразится за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе с Тони Фергюсоном.
Источник:
«Чемпионат»
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Хабиб Нурмагомедов
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