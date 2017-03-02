Хэй опроверг слухи о том, что может сняться с боя против Беллью из-за травмы

Британский боксёропроверг слухи о том, что может сняться с поединка противиз-за проблем с ахилловым сухожилием. Ранее эту информацию опубликовало британское издание Mirror, отметив, что Хэй недавно побывал у своего врача в Мюнхене.«Я отправился к своему врачу, как делаю это перед каждым боем. Я вижусь с ним в начале своего тренировочного лагеря и в конце. Думаю, что это весьма забавно. Я начал получать телефонные звонки от людей, которые спрашивали, получил ли я травму. С моим ахиллом всё прекрасно. Я точно знаю, откуда взялись эти слухи. Так же, как и слухи о моим проблемах с плечом и спиной. Лагерю Беллью нужно прибавить себе уверенности», — цитирует Хэя BoxingScene.Поединок между этими боксёрами состоится 4 марта в Лондоне.