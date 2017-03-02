Майк Молло объявил о завершении боксёрской карьеры

Американский супертяжеловес(21-7-1, 13 КО) объявил о завершении боксёрской карьеры. 25 февраля в Щецине (Польша) Молло провёл поединок против поляка, от которого потерпел поражение техническим нокаутом.«Того, что я сделал в тот вечер на ринге, оказалось просто недостаточно. Моё тело предало меня, моё плечо «сдало». Мои удары не имели такого эффекта, какой должны были иметь. Я хочу объявить о том, что моё время как профессионального боксёра подошло к концу», — сообщил Молло в официальном пресс-релизе, текст которого приводит BoxingScene.