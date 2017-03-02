Шлеменко: сомневаюсь в возможности боя с Токовым в Bellator

Известный российский боецисключает возможность боя с соотечественникомв рамках турнира Bellator.«Я очень сильно сомневаюсь, что наш бой состоится, потому что на данный момент в рейтинге Анатолий находится ещё очень далеко от меня. И, чтобы получить бой со мной, ему нужно ещё очень много сделать в Bellator. Добраться до титульного боя быстрее меня Токов сможет, только если у меня не будет желания драться, а у меня его много. О бое с ним можно было бы думать, если бы Анатолий победил бойца, который действительно на хорошем счету в организации, а пока он выиграл у такого же дебютанта, как и он сам. Чтобы дойти до меня, Токову нужно одержать в Bellator по меньшей мере три значимые зрелищные победы», — рассказал Шлеменко в интервью «Чемпионату».Прочитать интервью целиком вы можете на