А. Нурмагомедов: за российский флаг UFC грозит нам штрафами

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова, не стал исключать, что UFC может быть каким-то образом причастна к тому, что ему отказали в выдаче американской визы. Нурмагомедов-старший не сможет поддержать своего сына в важнейшем для того бою с Тони Фергюсоном за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе, запланированном на 4 марта в Лас-Вегасе.
«Не исключаю, что в этом может быть замешан UFC, но доказательств у меня никаких нет, так что я не могу это утверждать. Есть некоторые моменты, которые наталкивают на такие мысли. Например, почему-то флаг России нельзя выносить в октагон или на церемонию взвешивания, а, допустим, флаги Польши или Эстонии можно. Российский флаг отбирают, угрожают денежными штрафами. Это случалось со мной уже на нескольких турнирах UFC». — цитирует Нурмагомедова-старшего «Спорт-экспресс».