Тренер Джейкобса: в одном ударе Дэнни больше силы, чем в ударе Головкина

, тренер «регулярного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBA, уверен, что его подопечный бьёт сильнее чемпиона WBA/WBC/IBF«У него сильный удар. Не стану говорить, что он адски сильно бьёт, потому что он не валит соперников одним ударом. Большинство его нокаутов приходят из-за общего изнурения, когда он постоянно бьёт соперников и выматывает их.Да, он пару раз нокаутировал бойцов одним ударом, но Дэнни чаще нокаутирует в первом раунде, чем он. Даже Келла Брука в последнем бою Головкин заставил споткнуться, но он не упал. Его сломало постоянное давление. И многие думают: „Бой остановлен, но правда ли он нокаутировал соперника?“ Он побеждает нокаутами, но мы по-настоящему валим людей», — цитирует Розье Boxing Scene.