Чизора: Беллью нокаутирует Хэя в поздних раундах

Британский тяжеловессчитает, что чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBCпобедит экс-чемпиона в двух весах«Дэвид — отличный атлет, он был на вершине, но после возвращения не боксировал ни с кем, кто представлял бы угрозу. Тони в этой игре давно, и он не уходил с ринга, затем пытаясь вернуться. Думаю, у Тони будет преимущество, и он нокаутирует Хэя в поздних раундах. Я проводил с Тони спарринги, и он очень силён. Хэй тоже сильный, но я думаю, что победит Тони», — цитирует Чизору Daily Star.