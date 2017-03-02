Беллью: не хочу слышать от Хэя никаких оправданий после боя

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBCобратился к экс-чемпиону в двух весовых категорияхс призывом не искать оправданий после боя, который состоится 4 марта в Лондоне. Ранее сообщалось, что Хэй может не выйти на ринг из-за проблем с ахилловым сухожилием, однако позже данные сведения были опровергнуты.«Мне не терпится выйти на ринг. Я упорно тренировался и хорошо готов к бою. Вот-вот наступит время рок-н-ролла. Посмотрим, кто победит. Главное — не может быть никаких оправданий. У всех нас есть болячки, все пропускают удары. Но это же бокс. Так что не хочу слышать от них никаких оправданий после боя», — приводит слова Беллью Sky Sports.