Мейвезер о бое с Макгрегором: сейчас всё зависит от UFC

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший сказал, что возможность организации его боя с Конором Макгрегором на данный момент полностью зависит от UFC. Ранее американец призывал ирландца решить все вопросы с компанией UFC, с которой он связан контрактом, прежде чем обсуждать возможность организации боя.
«Я не могу сказать, произойдёт ли бой с Макгрегором. Всё зависит от UFC. Я сделал свою часть дела, теперь я просто жду. Действительно ли они хотят этого боя, посмотрим», — приводит слова Мейвезера-младшего BoхingScene.