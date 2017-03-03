Нурмагомедов удостоен награды лучшему международному бойцу от World MMA Awards

Выступающий в UFC россиянинудостоен награды World MMA Awards в номинации «Лучший международный боец года». Награду боец получил на официальной церемонии World MMA Awards, состоявшейся в Лас-Вегасе, сообщает MMAFighting.Помимо Нурмагомедова на этот трофей претендовали следующие бойцы: Конор Макгрегор (Ирландия), Майкл Биспинг (Англия), Гегард Мусаси (Нидерланды) и Йоанна Енджейчик (Польша).Награды World MMA Awards вручаются одним из самых авторитетных журналов в мире смешанных единоборств Fighters Only.