Зимин: отстранение Поветкина умышленное, WBC не желает его видеть на пьедестале

Бывший тренер Александра Поветкина Александр Зимин считает несправедливым решение WBC отстранить российского боксёра на неопределённый срок.
«Справедливость должна восторжествовать, я в это верю, потому что Саша достоин справедливого решения. Мне кажется, что это отстранение Саши – оно умышленное, осознанное, запланированное, чтобы исключить его и чтобы он не мешал другим известным боксёрам. Не хотят, чтобы Саша встал на самую высокую точку пьедестала, а он способен на это», — цитирует Зимина агентство «Р-Спорт».