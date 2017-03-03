Бой Хабиба Нурмагомедова в прямом эфире покажет «Чемпионат»

4 марта в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам (ММА) UFC 209, главным событием которого станет титульный бой-реванш в полусреднем весе между Тайроном Вудли (16-3) и Стефеном Томпсоном (13-1). Соглавным поединком шоу станет долгожданный бой с участием лучшего российского легковеса — не знающего поражений Хабиба Нурмагомедова (24-0), который оспорит временный титул организации в бою против американца Тони Фергюсона (22-3).
UFC 209 в прямом эфире покажет «Чемпионат» совместно с «Телеспорт». Начало трансляции 03:30 (мск). Комментировать турнир будет редактор отдела единоборств Константин Устьянцев.
Состав основного карда турнира UFC 209
Титульный бой в полусреднем весе. Тайрон Вудли — Стефен Томпсон.
Бой за временный титул в лёгком весе. Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюссон.
Бой в тяжёлом весе. Алистайр Оверем — Марк Хант.
Бой в лёгком весе Лэндо Ванната — Дэвид Теймур.
Бой в среднем весе Рашад Эванс – Даниэль Келли.