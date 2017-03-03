Головкин: Чавеса-младшего уважаю больше, чем Альвареса, и желаю ему победы

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBOпризнался, что желаетпобеды над, хотя и сомневается в ней. Встреча Альвареса с Чавесом запланирована на 6 мая в США.«Я больше уважаю Чавеса-младшего, потому что Альварес показал мне своё лицо. Он слишком много болтает. Он отдал мне свой титул WBC. Чавес никогда бы так не поступил. Чавес бы сказал: «Если хочешь получить мой пояс, дерись со мной. Я не отдам его». Я хочу, чтобы Чавес победил Альвареса, я это серьёзно. Однако я думаю, что ему предстоит потерять слишком много в весе перед боем. Альварес будет чувствовать себя в 164 фунтах более свежим, будет более мощным. Полагаю, что он победит по очкам. Но в душе я желаю победы Чавесу», — цитирует Головкина BoxingScene.