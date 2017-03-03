Источник: Нурмагомедов в больнице выглядел плохо

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов попал в больницу за несколько часов до взвешивания, бой с Фергюсоном под угрозой срыва. По словам журналиста Ариэля Хельвани, Нурмагомедов действительно посетил один из госпиталей и выглядел не очень здоровым. Его участие в завтрашнем поединке находится под большим вопросом.
Отметим, что пока никакой официальной информации из стана команды Нурмагомедова не поступало.
4 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC 209 Нурмагомедов должен провести бой за титул «временного» чемпиона в лёгком весе против американца Тони Фергюсона.
Нурмагомедов — Фергюсон