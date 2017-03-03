Бой Нурмагомедов — Фергюсон отменён

Бой между российским легковесом Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном официально отменён. Напомним, что за несколько часов до официальной церемонии взвешивания россиянин был госпитализирован. Причиной госпитализации стала аномальная сгонка веса. Нурмагомедов почувствовал недомогание и обратился к медикам.4 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC 209 Нурмагомедов должен провести бой за титул «временного» чемпиона в лёгком весе против американца Тони Фергюсона. Чемпионом в этой весовой категории является Конор Макгрегор.