Гарсия оказался тяжелее Турмана

В эти выходные в Нью-Йорке состоится большой вечер бокса, главным событием которого станет объединительный бой в полусреднем весе между чемпионом мира по версии WBC Дэнни Гарсией (33-0, 19 КО) и обладателем чемпионского пояса по версии WBA Китом Турманом (27-0, 22 КО).Сегодня, 3 марта, состоялась официальная церемония взвешивания, приуроченная к мероприятию. По её итогам спортсмены показали почти что равный вес: Дэнни Гарсия — 66,450 кг, а Кит Турман — 66, 330 кг.Добавим, что в андеркарде поединка состоится бой экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе Чеда Доусона, которому предстоит сразиться с Анджеем Фонфарой.