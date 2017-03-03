Нурмагомедов-старший: будущее карьеры Хабиба обсудим позже

Абдулманап Магомедов прокомментировал ранее принятое решение об отмене боя его сына — Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона.«Это было правильное решение. Нельзя рисковать здоровьем. Будущее карьеры Хабиба обсудим позже, через неделю. Два года ему ещё можно выступать. Но эта сгонка веса дала о себе знать. Как говорят специалисты, как раз она и влияет на камни в почках», — цитирует слова Нурмагомедова-старшего «Р-Спорт».Добавим, что бой за титул «временного» чемпиона UFC в лёгком весе межу Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном должен был состояться 4 марта в Лас-Вегасе. Однако ввиду госпитализации Нурмагомедова врачами было рекомендовано отменить проведение встречи.