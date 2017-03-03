Менеджер Нурмагомедова принёс извинения Фергюсону и болельщикам

, менеджер, извинился перед командой американцаи болельщиками. Российский боец смешанных единоборств почувствовал себя плохо за несколько часов до взвешивания, и врачи запретили ему драться.«Мне жаль Тони и его команду, очень жаль. Сейчас главное – здоровье Хабиба. В эти минуты он отдыхает у себя в номере. Пока что мы не думаем о том, что будет дальше. Хочу искренне извиниться перед Тони, его командой, UFC и болельщиками. Мы все с нетерпением ждали этого боя», — приводит слова Абдель-Азиза MMA Fighting.