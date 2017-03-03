Головкин: должен использовать все умения, чтобы победить Джейкобса

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF/IBO Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) отдал должное Дэниелу Джейкобсу (32-1, 29 КО), с которым ему предстоит сразиться 18 марта.
«Я с нетерпением жду боя против Джейкобса. Этот бой будет очень хорошей проверкой для меня. Он боец мирового класса, который бросит мне много вызовов 18 марта. Мне и моей команде это нравится.
Джейкобс — очень жёсткий панчер. Его нокаут в бою с Куиллином был впечатляющим. Я знаю, что должен быть очень умным в ринге. Для того чтобы победить, мне придётся применить все свои умения. Я видел Дэниела много раз, знаю, какого уровня этот боец, так что наш бой будет очень интересным для фанов», — цитирует Головкина BoxingScene.